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​Первый пошел. Кандидатом в главы Сургута стал буровик

Первым зарегистрированным кандидатом в главы Сургута стал буровик Андрей Инкин

​Первый пошел. Кандидатом в главы Сургута стал буровик
Фото: vk.com/maclaud_av

Мастер буровой бригады Сургутского УБР-1 Андрей Инкин стал первым зарегистрированным кандидатом на должность главы Сургута: прием заявок идет в городской думе. 37-летний сургутянин не просто подал документы, но и сразу же обозначил круг вопросов, которым уделит первостепенное внимание на посту градоначальника. Это дороги, ветхое жилье и детские сады.

Напомним, что прием документов будет продолжатся в думе до 12 января 2021 года — ранее siapress.ru уже сообщал, что выборы главы пройдут 18 января.

Лонг-лист кандидатов рассмотрит специальная комиссия, которая произведет отсев — и из списка, сформированного этой комиссией, городские депутаты и будут выбирать нового главу Сургута. Пока что на этой позиции — врио градоначальника Анна Томазова.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 1981, комментариев: 17
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 13:31
зачем эта клоунада?
Ничего не имею лично против мастера буровой бригады, но кто его знает в городе, кроме членов той буровой бригады?
Общественная деятельность у него была?
Знание урбанистики?
Того, как должно выглядеть благоустройство? (не нефтегазовская покраска бордюров, а настоящее)
Альберт Леонов Mobii
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Сегодня в 13:46
Зачем главе города все эти знания?
Думаешь легко руководить бурением?
Общественной деятельность по работе у него столько... Тебе и не снилось! Русским разговорным в совершенстве владеет. Так что общаться с работниками администрации сможет. С жителями тоже на одном языке.. Мог продемонстрировать как в двух словах можно описать проблему и услышать ее решение.. Но, цензура...
Будулай Алмазов Mobii
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Сегодня в 13:57
В городе хорошо знают тех, кто развивает бурную деятельность, в основе которой лежит лоббирование шкурных интересов.
Mobii
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Сегодня в 14:32
Альберт Леонов, Будулай Алмазов - да, работаешь всё время строго из-под палки, никакого развития, строго по указке от вышестоящих нгду и проч. - однозначно способен решать проблемы города)

Справделивости ради отмечу, что и шувалов был таким же неизвестным никому и таким же просто исполнителем с грэса или откуда там.

Хочется, чтобы сейчас был более способный
Сергей Б
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Сегодня в 14:36
Шоу начинается.
Будулай Алмазов Mobii
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Сегодня в 14:39
Корректнее сравнение с Сидоровым- он работал и прорабом. Возможно, тоже из-под палки.
Будулай Алмазов Mobii
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Сегодня в 14:44
Я бы отличительной чертой буровиков отметил не работу "из-под палки", а неприятие объяснений (даже высококвалифицированных) почему что-то не получилось.
Мономах
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Сегодня в 15:28
Один такой уже в районе бурит-буровит! В городе нефти нет и нечего искать!
Mobii Мономах
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Сегодня в 15:53
он же бухгалтером был?
Ну и стоит отметить, что буровит эффективно - район на глазах преображается; чиновников не люблю, но его похвалить можно
Будулай Алмазов Мономах
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Сегодня в 16:02
Ничего плохого в том, что человек увеличил на порядок количество денег, выделяемых на строительство жилья без выпрашивания их у Хантов, нет. И крытые катки по всему Району настроил по-быстрому. А не оправдывает бездействие небольшим бюджетом, как предшественники.
Злая Эллочка
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Сегодня в 17:06
А мне нравится. Хоть на разных кандидатов посмотрим.
Где кандидаты от ЛДПР, КПРФ, СР и других забавных партий?
Марина Соболевская Мономах
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Сегодня в 18:33
Согласна с Вами только в одном - да, характерец у Трубецкого - не подарок. Но дело-то делает лучше всех предшественников. И результаты налицо. А по поводу буровика - смущает возраст и то, что абсолютно не представляет - куда хочет вляпаться. Сергей Б, пожалуй прав, шоу начинается. Но мне, как и Злой Эллочке, это тоже нравится!
Iriska
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Сегодня в 18:43
Шапито начато!.. Массовочка пошла.
Будулай Алмазов Марина Соболевская
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Сегодня в 20:18
А вот Джо Байден считает, что возраст- не помеха.
Сергей Владимирович Альберт Леонов
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Сегодня в 20:24
Уже был такой нефтяник недавно. Без знания бюджетной дисциплины. До сих пор оправдывается в судах. А этот кроме трубного ключа ничего не знает. Да там в такие волки в администрации сидят! Он против нтх в аппаратных играх не потянет!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:31
Возраст в 37 лет самый подходящий для поста Главы города. Бюджетную дисциплину Попов знал и это доказано в суде. Так что претензий к предыщим мэрам- нефтяникам нет. Строителям и энергетикам тоже. Дело знают. Формально готовый мэр Сургута. Все остальное работа конкурсной комиссии. Какие она найдёт мотивы отвода. Объективные. «Ох! Тяжёлая это работа! Из болота тащить бегемота!».
Злая Эллочка Будулай Алмазов
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Сегодня в 21:48
Просто Джо не помнит свой год рождения.
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