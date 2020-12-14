Первым зарегистрированным кандидатом в главы Сургута стал буровик Андрей Инкин

Мастер буровой бригады Сургутского УБР-1 Андрей Инкин стал первым зарегистрированным кандидатом на должность главы Сургута: прием заявок идет в городской думе. 37-летний сургутянин не просто подал документы, но и сразу же обозначил круг вопросов, которым уделит первостепенное внимание на посту градоначальника. Это дороги, ветхое жилье и детские сады.

Напомним, что прием документов будет продолжатся в думе до 12 января 2021 года — ранее siapress.ru уже сообщал, что выборы главы пройдут 18 января.

Лонг-лист кандидатов рассмотрит специальная комиссия, которая произведет отсев — и из списка, сформированного этой комиссией, городские депутаты и будут выбирать нового главу Сургута. Пока что на этой позиции — врио градоначальника Анна Томазова.