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​Прибыль Сургутнефтегаза бьет рекорды

Сургутнефтегаз получил почти триллион чистой прибыли

​Прибыль Сургутнефтегаза бьет рекорды
Фото: siapress.ru

За первые девять месяцев 2020 года чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) составила 903,7 миллиарда рублей — и это лучший показатель с 2014 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Данные ни в какое сравнение не идут с показателями за аналогичный период 2019 года: они выше почти в восемь раз. При этом размер чистой прибыли не стал сюрпризом для многочисленных аналитиков информагентства, которые ранее предсказывали сургутским нефтяникам порядка 850 миллиардов рублей.

При этом выручка Сургутнефтегаза уменьшилась в полтора раза — она составила 764,1 миллиарда рублей, упала и прибыль от продаж, причем падение значительное — в 2,6 раза (этот показатель составляет 114,2 миллиарда рублей). Напомним, из-за знаменитой «кубышки» прибыль компании сильно зависит в том числе и от динамики курса валют.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 819, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:41
Эта радостная новость хорошо перекликается с комментарием Мономаха.

«Так ещё и людям зарплат приличных не дают! За шесть месяцев на короновахте 300 тыр.»

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