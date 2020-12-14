Сургутнефтегаз получил почти триллион чистой прибыли

За первые девять месяцев 2020 года чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) составила 903,7 миллиарда рублей — и это лучший показатель с 2014 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Данные ни в какое сравнение не идут с показателями за аналогичный период 2019 года: они выше почти в восемь раз. При этом размер чистой прибыли не стал сюрпризом для многочисленных аналитиков информагентства, которые ранее предсказывали сургутским нефтяникам порядка 850 миллиардов рублей.

При этом выручка Сургутнефтегаза уменьшилась в полтора раза — она составила 764,1 миллиарда рублей, упала и прибыль от продаж, причем падение значительное — в 2,6 раза (этот показатель составляет 114,2 миллиарда рублей). Напомним, из-за знаменитой «кубышки» прибыль компании сильно зависит в том числе и от динамики курса валют.