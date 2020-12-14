Открытие «Леруа Мерлен Сургут» перенесено на 2021 год

Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» откроется в Сургуте на раньше 2021 года. Об этом сообщается в официальных социальных сетях компании. Очередной срыв сроков открытия произошел из-за пандемии коронавируса.

«В этом году в связи с ограничениями, связанными с пандемией, в числе которых нехватка квалифицированной строительной рабочей силы и прочее, сроки открытия магазина были смещены на следующий год. Тем не менее наш магазин уже находится на финальной стадии подготовки и в ближайшее время мы обязательно поделимся с вами датой открытия», – говорится в сообщении.

Открытие «Леруа Мерлен» – одно из самых ожидаемых событий. Горожане рассчитывают, что с приходом нового ретейлера цены на строительные материалы и товары для ремонта и дома снизятся.

Французская сеть должна была зайти в Сургут еще весной 2019 года. Однако открытие магазина переносилось несколько раз. В компании перенос сроков захода на югорский рынок назвали «нормальной ситуацией при реализации таких больших проектов».