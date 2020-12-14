Сургутский армрестлер Аслан Темирсултанов стал жертвой страшного ДТП на проспекте Ленина

Жертвой смертельного ДТП на проспекте Ленина в Сургуте стал известный армрестлер Аслан Темирсултанов: об этом сообщили в группе «Армрестлинг ХМАО-Югра» ВКонтакте.

«Сегодня ночью в автокатастрофе в возрасте 24 года мы потеряли хорошего человека, нашего друга и товарища — Аслана Темирсултанова, — говорится в сообщении. — Аслан являлся членом Сборной России, Чемпионом России и Европы по армрестлингу, сделал очень большой вклад в развитие этого вида спорта у нас в регионе!»

Напомним, что авария произошла поздним вечером в субботу, 12 декабря: в районе «Детского мира» на проспекте Ленина на встречную полосу вылетел ВАЗ-2114 — он столкнулся с шедшей по полосе Toyota Camry. В иномарке никто не пострадал, а пассажир «Лады» умер на руках у врачей. Им оказался сургутский спортсмен.