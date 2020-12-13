Вскоре в Сургут придут актировки — но учиться все равно придется

На Сургут надвигаются холода с актировками: погодные информеры сообщают о том, что уже ночью вторника ожидается минус 28, а в среду ночью столбики термометров опустятся до минус 30. Днем теплее — но ненадолго: неделю спустя наконец ударят настоящие предновогодние морозы.

Местным школьникам, однако потирать ладошки в ожидании актировок не стоит: напомним, ранее чиновники от образования уже заявляли, что накопленный опыт организации дистанционного обучения позволит нагружать учеников заданиями и во время холодов — равно как и проводить занятся в удаленном режиме.