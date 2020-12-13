На проспекте Ленина в Сургуте столкнулись два авто — погиб один человек

Страшное ДТП унесло жизнь человека: трагедия произошла поздним вечером 12 декабря на проспекте Ленина. Столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Camry.

Как передает К-Информ, по предварительным данным, «Ладу», которая ехала по проспекту со стороны улицы Декабристов, занесло — в районе бывшего магазина «Детский мир» она оказалась на встречной полосе, по которой двигалась «Тойота». За рулем российского автомобиля был 25-летний парень — его госпитализировали, однако врачам, около получаса боровшимся за его жизнь, не удалось его спасти.

В «Тойоте» никто не пострадал.

К-Информ опубликовало видео столкновения, которое попало на камеры уличного видеонаблюдения.