34-летний житель Сургута привез заключенным симки и мобильники

В Сургуте под суд пойдет 34-летний местный житель, который пытался перекинуть в колонию строго режима сотовые телефоны и симки.

«11 декабря на прилегающей к ФКУ ИК-11 территории сотрудниками оперативного отдела учреждения была пресечена попытка доставки шести сотовых телефонов и девяти сим-карт. Их попытался перебросить через основное ограждение исправительного учреждения 34 летний житель города Сургута», — сообщает пресс-служба УФСИН по Югре.

Мужчине грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.