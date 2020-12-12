В 2024 году расселят один из старейших поселков Сургута

Жители поселка Мостоотряд-94 в Сургуте могут скоро переехать. В планах городских властей расселить жителей ветхих домов в этом районе в 2024 году, но вполне вероятно, что это произойдет и быстрее.

«Расселение домов в МО-94 запланировано в 2024 году … Если в ближайшее время найдется инвестор (Застройщик), который примет участие в аукционе на застройку МО-94, тогда его обязанностью станет расселение домов, и это ускорит сроки переселения»,— сообщила на портале «Твой Сургут» начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья Елена Абросимова.

Чиновница также отметила, что документ «О развитии застроенной территории» в отношении вышеуказанного поселка уже принят.