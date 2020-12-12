Сургут продолжают украшать к Новому году

В Сургуте на тротуаре улицы Сибирская, ведущей к главному входу в парк «За Саймой», появилась аллея звезд.

Как сообщают сургутяне в соцсетях, светящиеся инсталляции были установлены недавно, но уже имеют успех у тех, кто хочет получить красивые новогодние фотографии.

«Ну вот и появилась новая инсталяция в Сургуте. День назад я сетовал, что нет ничего нового к новогодним праздникам, а тут еду, смотрю.... , какая красота, звезды на пешеходной дорожке», — пишет один из пользователей сети в пабликеPhotolive | Сургут.

Напомним, ранее мы писали, что в Сургуте появились «этно-елки» и елка, украшенная смайликами.