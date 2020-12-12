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​В Сургуте к 9 мая готовят музыкальный проект «Рио Рита радость Победы»

Сургутян приглашают на танцы в День Победы

​В Сургуте к 9 мая готовят музыкальный проект «Рио Рита радость Победы»
culture.ru

В Сургуте клуб исторической реконструкции «Арсенал» к 9 мая готовит музыкальный проект «Рио Рита радость Победы».

«Это танцы под музыку 40-х годов в исполнении духового оркестра, на главной площади Сургута, танцы такие как: танго, вальс, пасодобль. Танцевать будут не профессиональные танцоры,а мы с вами, друзья, наденем военную форму, девушки ситцевые платья, и будем представлять, как это было в тот самый день 9 мая 1945 года»,— сообщается в группе клуба.

Организаторы также запланировали выставку ретро-техники, макетов вооружения военных времен и полевую кухню.


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12 декабря в 12:36, просмотров: 766, комментариев: 0
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