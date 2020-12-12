В Сургуте возвращают практику одновременного зеленого сигнала светофора для водителей и пешеходов

В Сургуте на перекрестках меняют схемы движения, возвращая практику одновременного зеленого сигнала светофора для водителей и пешеходов.

Так, например, теперь общий зеленый горит при повороте направо на перекрестке с улицы Маяковского со стороны Быстринской на улицу Профсоюзов (в сторону «Вавилона»). У светофора появилась дополнительная секция, мигающая белым и оповещающая о том, что необходимо уступить дорогу людям. Также теперь там движение прямо в сторону Нефтеюганского шоссе разрешено с обоих полос.

Ранее мы писали, что аналогичные изменения произошли на перекрестке Энгельса-Энергетиков.

видео: МДПС Сургут