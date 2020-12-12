Жителя Сургута аферисты лишили 5000 рублей

В Сургуте 42-летний местный житель стал жертвой мошенников, попавшись на популярную обманку.

Мужчина потерял документы, после чего разместил объявление об этом в интернете и указал номер своего мобильного.

«Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный и сообщил, что документы найдены. Однако звонивший потребовал денежное вознаграждение за возврат. Потерпевшему предложили произвести электронный перевод 5000 рублей. Сургутянин внес через платежный терминал на счет абонентского номера необходимую сумму»,— пишут полицейские.

Естественно, мошенники тут же оборвали связь.