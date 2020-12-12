Сургутянин получил 1000 рублей штрафа за видео со свастикой

В Сургуте на 1000 рублей был оштрафован местный житель, который у себя на странице во «Вконтакте» разместил речь Гитлера. Молодой человек в открытом доступе опубликовал два ролика общей продолжительностью 13 минут.
«В просмотренных видеозаписях демонстрация нацистской атрибутики не формирует у просматриваемых лиц негативного отношения к идеологии нацизма, художественным или историческим фильмом не является, то есть содержит признаки демонстрации идеологии нацизма публично через социальную сеть «Вконтакте», — сообщается в постановлении судьи.
Сам сургутянин пояснил, что использовал эти видео для написания дипломной работы, а не для публичного демонстрирования нацистской символики. Ролики парень удалил, но служители Фемиды были непреклонны.
В детстве читал Гёте в оригинале:
Ein Veilchen auf der Wiese stand,
gebückt in sich und unbekannt;
es war ein herzigs Veilchen.
Da kam ein′ junge Schäferin
mit leichtem Schritt und munterm Sinn
daher, daher,
die Wiese her und sang.
Фиалка на лугу одна
Росла, невзрачна и скромна,
То был цветочек кроткий.
Пастушка по тропинке шла,
Стройна, легка, лицом бела,
Шажком, лужком
С веселой песней шла.