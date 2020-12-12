Сургутянин получил 1000 рублей штрафа за видео со свастикой

В Сургуте на 1000 рублей был оштрафован местный житель, который у себя на странице во «Вконтакте» разместил речь Гитлера. Молодой человек в открытом доступе опубликовал два ролика общей продолжительностью 13 минут.

«В просмотренных видеозаписях демонстрация нацистской атрибутики не формирует у просматриваемых лиц негативного отношения к идеологии нацизма, художественным или историческим фильмом не является, то есть содержит признаки демонстрации идеологии нацизма публично через социальную сеть «Вконтакте», — сообщается в постановлении судьи.

Сам сургутянин пояснил, что использовал эти видео для написания дипломной работы, а не для публичного демонстрирования нацистской символики. Ролики парень удалил, но служители Фемиды были непреклонны.