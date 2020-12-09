10 декабря депутаты Сургута соберутся на внеочередное заседания — принимать отставку главы города Вадима Шувалова

Официально свободным глава Сургута Вадим Шувалов станет завтра, 10 декабря: дума Сургута соберется на внеочередное заседание, чтобы принять отставку градоначальника. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в парламенте города.

Тогда же депутаты утвердят врио главы — на этот пост прочат замглавы города Алексей Жердев. Также придется определиться с порядком работы комиссии по отбору кандидатов на пост следующего градоначальника: напомним, в нее входят представители городской думы и персоналии, которых делегирует губернатор Наталья Комарова.

Напомним, Вадим Шувалов объявил о своей отставке сегодня. На своей странице в инстаграме он сказал, что планирует продолжать работать на благо Сургута.

Вся информация об уходе Вадима Шувалова с поста главы Сургута — в одном месте: читайте siapress.ru