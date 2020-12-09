Главные вопросы об отставке главы Сургута и всему, что сейчас об этом известно

Вадим Шувалов подал в отставку с поста главы Сургута. Об этом он заявил сегодня, разместив обращение к горожанам в своих соцсетях. СИА-ПРЕСС разобрался в ситуации и ответил на первые пять вопросов, которые возникли после внезапно отставки градоначальника.

1. Кто будет исполнять обязанности главы после ухода Вадима Шувалова?

Первый по праву подписи (и полномочиям) заместитель главы в Сургуте – Алексей Жердев. Не даром его называют «первым замом», хотя формально все вице-мэры в нашем городе равны. Так или иначе, с момента, когда дума примет отставку Вадима Шувалова, статус временно исполняющего обязанности главы Сургута перейдет к Жердеву.

2. Куда может пойти Шувалов?

В своем заявлении он сказал следующее: «Я решил перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, Сургуту и всем сургутянам». Судя по всему, речь может идти о переходе в пока собирающееся новое правительство Натальи Комаровой. В департаменте общественных и внешних связей Югры эту информацию комментировать не стали.

Стоит отметить, что в городе ходили слухи о возможном переходе Вадима Шувалова в Госдуму – вместо нынешнего представителя нашего города и округа, тоже бывшего главы Сургута Александра Сидорова. Говорят, Сидоров не планирует избираться в следующий созыв, а Вадиму Шувалову пост федерального депутата был бы вполне комфортен. Но выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года, поэтому в декабре 2020 года заявлять о «переходе на другую работу», имея в виду нижнюю палату федерального парламента, вряд ли было бы возможно.

Однако наиболее вероятный вариант, который называют источники СИА-ПРЕСС, это переход Шувалова в региональные структуры энергетики — если слухи о неформальных отношениях между ним и владельцами «Корпорации СТС» Артемом Биковым и Алексеем Бобровым окажутся правдой.

3. Шувалов уходит одновременно с оправданием Попова. Он вернется?

Нет. Бывший глава Сургута Дмитрий Попов подтвердил siapress.ru, что его уже атаковали звонками с вопросами о том, планирует ли он вернуться в администрацию, но нет. Ранее он называл желанным местом работы для себя «Сургутнефтегаз».

4. Когда мы узнаем имя нового главы Сургута?

Порядок действий следующий. Сначала дума Сургута должна принять отставку Вадима Шувалова – это должно случится завтра, 10 декабря, на внеочередном заседании. И в ближайшее время депутаты утвердят порядок работы комиссии по отбору кандидатов на пост главы города и утвердят врио главы (скорее всего, это будет Алексей Жердев). В эту комиссию направят своих представителей дума Сургута и губернатор Наталья Комарова – по четыре человека.

Эта комиссия будет принимать заявки от желающих возглавить Сургут на следующие пять лет. На это уйдет примерно месяц – то есть в лучшем случае в середине января мы увидим по меньшей мере двух кандидатов, которых эта комиссия представит в думу для голосования. И депутаты должны будут в тайном режиме двумя третями голосов выбрать нового градоначальника.

Однако есть нюанс — по Уставу города, новые выборы главы должны пройти «не позднее, чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий». Это значит, что сроки могут и растянуться хоть до мая 2021 года.