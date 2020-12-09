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​Кто будет вместо Шувалова? Вернется ли Попов? Когда новые выборы главы?

Главные вопросы об отставке главы Сургута и всему, что сейчас об этом известно

​Кто будет вместо Шувалова? Вернется ли Попов? Когда новые выборы главы?
Фото siapress.ru

Вадим Шувалов подал в отставку с поста главы Сургута. Об этом он заявил сегодня, разместив обращение к горожанам в своих соцсетях. СИА-ПРЕСС разобрался в ситуации и ответил на первые пять вопросов, которые возникли после внезапно отставки градоначальника.

1. Кто будет исполнять обязанности главы после ухода Вадима Шувалова?

Первый по праву подписи (и полномочиям) заместитель главы в Сургуте – Алексей Жердев. Не даром его называют «первым замом», хотя формально все вице-мэры в нашем городе равны. Так или иначе, с момента, когда дума примет отставку Вадима Шувалова, статус временно исполняющего обязанности главы Сургута перейдет к Жердеву.

2. Куда может пойти Шувалов?

В своем заявлении он сказал следующее: «Я решил перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, Сургуту и всем сургутянам». Судя по всему, речь может идти о переходе в пока собирающееся новое правительство Натальи Комаровой. В департаменте общественных и внешних связей Югры эту информацию комментировать не стали.

Стоит отметить, что в городе ходили слухи о возможном переходе Вадима Шувалова в Госдуму – вместо нынешнего представителя нашего города и округа, тоже бывшего главы Сургута Александра Сидорова. Говорят, Сидоров не планирует избираться в следующий созыв, а Вадиму Шувалову пост федерального депутата был бы вполне комфортен. Но выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года, поэтому в декабре 2020 года заявлять о «переходе на другую работу», имея в виду нижнюю палату федерального парламента, вряд ли было бы возможно.

Однако наиболее вероятный вариант, который называют источники СИА-ПРЕСС, это переход Шувалова в региональные структуры энергетики — если слухи о неформальных отношениях между ним и владельцами «Корпорации СТС» Артемом Биковым и Алексеем Бобровым окажутся правдой.

3. Шувалов уходит одновременно с оправданием Попова. Он вернется?

Нет. Бывший глава Сургута Дмитрий Попов подтвердил siapress.ru, что его уже атаковали звонками с вопросами о том, планирует ли он вернуться в администрацию, но нет. Ранее он называл желанным местом работы для себя «Сургутнефтегаз».

4. Когда мы узнаем имя нового главы Сургута?

Порядок действий следующий. Сначала дума Сургута должна принять отставку Вадима Шувалова – это должно случится завтра, 10 декабря, на внеочередном заседании. И в ближайшее время депутаты утвердят порядок работы комиссии по отбору кандидатов на пост главы города и утвердят врио главы (скорее всего, это будет Алексей Жердев). В эту комиссию направят своих представителей дума Сургута и губернатор Наталья Комарова – по четыре человека.

Эта комиссия будет принимать заявки от желающих возглавить Сургут на следующие пять лет. На это уйдет примерно месяц – то есть в лучшем случае в середине января мы увидим по меньшей мере двух кандидатов, которых эта комиссия представит в думу для голосования. И депутаты должны будут в тайном режиме двумя третями голосов выбрать нового градоначальника.

Однако есть нюанс — по Уставу города, новые выборы главы должны пройти «не позднее, чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий». Это значит, что сроки могут и растянуться хоть до мая 2021 года.


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Сегодня в 17:20, просмотров: 912, комментариев: 8
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 17:27
Ура!
ramzik
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Сегодня в 17:51
Очень спешил Шуви на банкет к бабе Нате. Вот завтра накатят по случаю юбилея округа и ждите назначения на место первого зама царственной персоны.
Злая Эллочка
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Сегодня в 18:43
Из новостей → «Вадим Шувалов, глава Сургута - крупнейшего города ХМАО, сообщил через социальные сети, что досрочно уходит в отставку. В следующем году он планировал идти на переизбрание, но почему-то передумал. Еще недавно мэр переболел коронавирусом и не исключено, что это тоже отразилось на его решении. Но не стоит забывать, что все эти годы Шувалов был под информационным гнетом отдельных СМИ, которые контролируются известными на Урале бизнесменами от энергетики. Товарищи активно пытаются уже несколько лет забрать в концессию прибыльные коммунальные активы города, но не могут сломить сопротивление местных элит. Теперь им это сделать будет проще.

Куда уходит Шувалов, пока неизвестно, но будет не удивительно, если в правительство Комаровой, которая таким образом компенсирует ему потерю поста и в тоже время откроет новые возможности для горячо любимых в последние годы уральских бизнесменов из корпорации».

Теперь, вроде, известно куда и зачем. Вот даже не знаю, радоваться или нет. Как-бы хуже не стало.
6xz34e
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Сегодня в 19:13
Припоминаю лишь господина Браташова,который ушел на заслуженный отдых с букетом цветов.Все остальные...на повышение при НЕ выполненных обещаниях от слова...совсем не выполненных!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:17
Такая чехарда с Главой города за последние десять лет не на пользу городу. Непрямые выборы главы, которые утвердили в Уставе приводят к таким вот кадровым потрясениям. Итак, после неутверждения в августе 2010 года Александра Леонидовича Сидорова Думой Главой местного самоуправления и введения института сити-менеджера (что было бы оптимальным, когда «дядька» при присматривал за управляющим городом -«сити- менеджером) решили на конкурсе ( конкурс сити-менеджеров был уместен) избрать нового Главу города. Избрали. Сначала депутаты уговорили Попова. А затем Губернатор Шувалова. Люди в городе они известные и заслуженные Здесь вопросов нет, можно бы согласится, хотя Сидоров на посту Уполномоченного по правам человека ХМАО? Вы о чем? Повесить на Попова город, а Сидорова, который с закрытыми глазами мог сказать о каждой трубе, и о каждой свае забитой и с нереализованным планами, как минимум на пять лет не удержать пусть Главой местных депутатов. Как это возможно? Это ошибка.сегодня история повторяется. Но после Вадима Николаевича вакуум. Ни на виду, ни на слуху нет авторитетного человека, который бы мог сейчас возглавить город. Поэтому альтернативы сегодня Шувалову нет и его внезапный уход это большая потеря для города. Хотя у Думы есть возможность аргументированно не принять отставку Шувалова. Назначит его первого заместителя на пост Главы города? Ну и как вы представляете человека на этом посту, который и пяти лет не проработал в Сургуте? «Никогда такого не было и опять?» Что же, если «варяг» это нормально, то конечно. Но есть ещё возможность не принять отставку Шувалова. При условии, если причины отставки, не будут убедительными. Ну, а новые выборы не за горами. Не надо спешить, надо разобраться и принять не скоропалительное решение.
Сергей Б
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Сегодня в 19:25
Все логично в раскладе Д.Щ. и все читается, кроме одного пункта – Попов.

Здесь задача с многими неизвестными включая для самого Попова.

Ну, во-первых, чтобы еще ответил Попов на неожиданный шквал звонков в связи с неожиданной отставкой Шувалова. Конечно то, что он планировал до, ранее – «Ранее он называл желанным местом работы для себя «Сургутнефтегаз». Чисто автоматически. Время на размышления не было.

Хотя, тут же можно сказать, что для Попова и в «Сургутнефтегаз» возвращаться необязательно – человек вполне обеспеченный – домик у моря, жена, дети, внуки, что еще человеку надо чтобы встретить старость.

Но, чисто гипотетически, видимо не хочется заканчивать свою жизненную карьеру «побитой собакой». Но, просто возвращение в «Сургутнефтегаз» этой проблемы не решает.

Значит, надо забыть про комфорт и возвращаться в мэры, раз так все складывается. Тем более что жители Сургута в большинстве воспримут такое возвращение с воодушевлением. Хотя вместе с тем такое воодушевление накладывает дополнительную ответственность перед этими жителями. И другие отношения. Более другие, чем, когда Попов начинал на должности главы Сургута и прямо скажем осторожничал.

Кроме того, непонятно, как бы это все выглядело технически, если бы Попов решил вернуться в мэры Сургута.

В любом случае, в связи с вновь сложившимися обстоятельствами, Дмитрию Валерьевичу явно есть над чем подумать. И вполне вероятно, что обдуманное решение будет иным чем то, что было высказано автоматически. Начатое надо доводить до конца.

Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:35
Ну, вот вы, о чем, о каких потрясениях для города в лице его жителей – а город подумал, а город подумал, а город подумал ученья идут.
Alkonowa1ow Сергей Б
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Сегодня в 19:56
Понятно. «Ученья для депутатов и новых Глав города». Так город пока думает учения идут. «Ученье свет-неученье тьма.» «За битого двух небитых дают». «Старый друг -лучше двух новых». Но вот эти учения откликнулись уже для города улицей Маяковского, а впереди проспект Ленина, тепловая концессия и ещё то что пока решается в тиши кабинетов.
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