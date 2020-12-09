Глава управления физической культуры и спорта администрации Сургута проверил состояние хоккейных кортов

Начальник управления физической культуры и спорта администрации Сургута Михаил Ющенко лично проинспектировал ледовые катки, которые только-только открылись на территории города. Глава ведомства встал на коньки и проехался по корту, отметив, что над льдом еще нужно немного поработать.

«Мы пытаемся добиться идеального льда, поэтому пока ждем морозов, которые помогут качественно сделать хороший каток. Я думаю, к Новому году все будет готово. Сейчас качество хорошее, но есть кое-какие шероховатости», – поделился Михаил Ющенко.

Напомним, что корты расположены по адресам: ул. Мечникова, 6, ул. Энергетиков, 49, ул. Кукуевицкого, 8/2, мкр. А, ул. Энтузиастов, 49, ул. Московская, 34Б, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2, пр. Комсомольский, 21, п. Юность, ул. Саянская,11а.