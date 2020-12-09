Глава Сургута Вадим Шувалов заявил об отставке

Глава Сургута Вадим Шувалов заявил об уходе с поста: в своем инстаграме он обратился к горожанам, в котором сказал, что принял решение перейти на другую работу.

«Сегодня подал заявление в городскую думу о сложении своих полномочий главы города», — сказал он, поблагодарив горожан за поддержку во время работы на посту градоначальника и заверив, что будет и дальше работать в их интересах.

Представители администрации Сургута, к слову, заявили siapress.ru, что непосредственный начальник не поставил их в известность относительно своих планов.