16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3057   EUR  88,9418  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​СРОЧНО! Вадим Шувалов уходит с поста главы Сургута // ВИДЕО

Глава Сургута Вадим Шувалов заявил об отставке

​СРОЧНО! Вадим Шувалов уходит с поста главы Сургута // ВИДЕО

Глава Сургута Вадим Шувалов заявил об уходе с поста: в своем инстаграме он обратился к горожанам, в котором сказал, что принял решение перейти на другую работу.

«Сегодня подал заявление в городскую думу о сложении своих полномочий главы города», — сказал он, поблагодарив горожан за поддержку во время работы на посту градоначальника и заверив, что будет и дальше работать в их интересах.

Представители администрации Сургута, к слову, заявили siapress.ru, что непосредственный начальник не поставил их в известность относительно своих планов.


нравится (8) не нравится (1)
Сегодня в 16:17, просмотров: 752, комментариев: 6
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:46
Горе то какое.

И как-то это совпало с реабилитацией законно избранного мэра Попова.

И то верно, в Сургуте не может быть двух мэров.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:48
А говорили, правительство хмао не формируется. Вот и формируется
Mobii
не нравится
Сегодня в 16:49
а чего к горожанам обратился? Горожане его не выбирали
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:50
Попов, возвращайся в мэры давай!

Один битый двух таких как Шувалов стоит.

Да и дел в Сургуте накопилось после Шувалова разгребать.
Ольга Львовна
не нравится
Сегодня в 16:52
Сегодня общественность провожает действующего мэра, сложившего свои обязанности.
Думаю, что это порядочный поступок. Воспринимается это как отказ от участия в сомнительных аферах. Как оценка всеобщего негатива в сторону решений по концессии и, понимая ситуацию, желание сохранить свою репутацию.
Король ушел, да здравствует король!
Итак, кто приемник?
Уж не Жердев ли, который громче всех ратовал за концессию? Никто не обольщается, что с уходом мэра снимется вопрос о передаче столь лакомого куска в частные руки. Так что площадка расчищена, слабое звено удалено. Жестко и уверенно будет проводится политика "прихватизации" менее щепетильными личностями.
Швондер. Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:52
Да нуево, еще за бородача сидеть. Свое только отсидел
Показать все комментарии (6)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Брусника приглашает мастеров строительного дела принять участие в мероприятии 1709
  2. ​20 миллионов, шесть квартир и два участка: сургутского врача травмцентра подозревают во взяточничестве 1259
  3. ​На замену маскам: педагогам Сургута раздали защитные экраны 1078
  4. В Югре труднее всего найти работу бухгалтеру 984
  5. ​Югра с размахом отпразднует 90-летний юбилей региона, но в онлайне 901
  6. ​Югра продлит введенные в эпоху коронавируса меры поддержки для бизнеса 867
  7. ​СРОЧНО! Вадим Шувалов уходит с поста главы Сургута // ВИДЕО 752
  8. ​Удачи, Екатеринбург! 732
  9. ​Югра в 2021 году примет несколько крупных спортивных соревнований – со всеми мерами против коронавируса 673
  10. ​В Югре можно будет получить миллионные компенсации за инвестиции в развитие туризма 658
  1. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 7913
  2. ​Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес» 7204
  3. ​Налево нельзя: в Сургуте автомобилисты недовольны новым дорожным знаком 4527
  4. ​С 1 января в Югре проиндексируют девять мер соцподдержки 3882
  5. Медведи, не впавшие в спячку, ходят у сургутских дач 3689
  6. ​Солист «На-На» «сдал» сургутян, не надевающих маски на концерты 3643
  7. ​«Победа» обиделась на аэропорт Сургута из-за пьяного бортпроводника 3506
  8. ​«Удобно, и коня прогревать не надо»: ролик с вартовчанкой на лошади набирает популярность в сети 3470
  9. Чистая победа: прокуратура не добилась признания вины Дмитрия Попова 3396
  10. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 3326
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 21115
  2. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 18814
  3. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 17261
  4. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 13757
  5. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 13594
  6. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 11849
  7. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 11034
  8. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10920
  9. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10817
  10. Жительницу Нефтеюганска наградили за спасение ребёнка, сорвавшегося со скалы в Башкирии 10474

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика