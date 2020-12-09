В Сургуте в аварии пострадали водители двух авто

За последние сутки в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое сургутян. Авария произошла 8 декабря в 9:13 на улице Мелик-Карамова в районе ТЦ «Весна». По предварительным данным, один из участников ДТП, управлявший автомобилем «Лада Ларгус», выехал с прилегающей территории и не уступил дорогу движущемуся по главной дороге «Ниссану». В иномарке сработали подушки безопасности. В результате столкновения оба автомобиля серьезно пострадали, сами водители получили травмы.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции в Югре зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали четыре человека.