На территории СОТ «Монтажник-40» была замечена рысь

В сургутские дачи наведалась рысь – жители СОТ «Монтажник-40» сегодня, 9 декабря, сообщили о визите животного. Информация доведена до соответствующих служб.

«Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям соблюдать осторожность при нахождении в лесу и в районе дачных кооперативов. В случае обнаружения медведей необходимо сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112», – рассказали в пресс-службе городской ЕДДС.

Напомним, что за последнее время вблизи сургутских дачных кооперативов часто замечают лесных хищников. Так, совсем недавно владельцы загородных коттеджей оповестили о приходе медведя-шатуна в СОТ «Берендей».