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К сургутянам-дачникам пришла рысь

На территории СОТ «Монтажник-40» была замечена рысь

К сургутянам-дачникам пришла рысь
фото: pixabay.com

В сургутские дачи наведалась рысь – жители СОТ «Монтажник-40» сегодня, 9 декабря, сообщили о визите животного. Информация доведена до соответствующих служб.

«Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям соблюдать осторожность при нахождении в лесу и в районе дачных кооперативов. В случае обнаружения медведей необходимо сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112», – рассказали в пресс-службе городской ЕДДС.

Напомним, что за последнее время вблизи сургутских дачных кооперативов часто замечают лесных хищников. Так, совсем недавно владельцы загородных коттеджей оповестили о приходе медведя-шатуна в СОТ «Берендей».


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Сегодня в 15:05, просмотров: 215, комментариев: 0
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