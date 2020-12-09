​В Сургуте загорелся городской пассажирский автобус

В районе сургутской лыжной базы «Снежинка» загорелся автобус. Об этом редакции siapress.ru сообщили сами горожане. На фото видно, что из салона валят клубы дыма, а сам транспорт изрядно подкоптился. Как рассказали в пресс-службе МЧС Югры, в момент возгорания в автобусе пассажиров не было – он пребывал на конечной остановке.

Сообщение в пожарную часть поступило в 12:34. Горели в основном колеса. Потушить огонь спасателям удалось за шесть минут. На месте работали три единицы пожарной техники и машина скорой помощи. Причина воспламенения пока неизвестна. Специалистами рассматриваются возможные варианты: нарушения правил эксплуатации, неисправность транспорта и неосторожное обращение с огнем. Сейчас там работают дознаватели.

В результате пожара пострадал один человек, предположительно, водитель. Его госпитализировали с ожоговыми травмами второй степени.