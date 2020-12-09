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​20 миллионов, шесть квартир и два участка: сургутского врача травмцентра подозревают во взяточничестве

В Сургуте задержан заведующий ортопедического отделения травмбольницы

​20 миллионов, шесть квартир и два участка: сургутского врача травмцентра подозревают во взяточничестве
Фото: vk.com/suskhmao

В Сургуте задержан заведующий ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы. Доктора подозревают в получении взяток от пациентов. Следствию известно о трех эпизодах преступной деятельности. У подозреваемого и его семьи нашли более 20 миллионов рублей, шесть квартир и два земельных участка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

За что взяли

Заведующего отделением задержали после получения денег от одного их пациентов.

В ноябре к травматологу-ортопеду обратился инвалид, которому требовалась операция по протезированию тазобедренного сустава. По версии следствия, за внеочередное проведение доктор потребовал 140 тысяч рублей. В случае отказа, пациенту пришлось бы ждать не менее восьми месяцев, поэтому он согласился на выдвинутые условия и не стал сообщать в правоохранительные органы.

«Продолжая реализовывать свой корыстный умысел и осознавая, что обратившийся вынужден заплатить требуемую сумму, поскольку испытывает боль, в силу нарушений опорно-двигательного аппарата не имеет возможности для нормальной жизнедеятельности и нуждается в безотлагательном протезировании, 7 декабря около 09.30, подозреваемый, находясь в своем рабочем кабинете, получил от пациента взятку в виде денег в сумме 140 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Другие эпизоды

Следствием установлены и другие эпизоды взяточничества: «Злоумышленник получил еще от двоих жителей Сургутского и Нижневартовского района. Так, в мае 2020 года он получил от одного из пациентов взятку в размере 190 тысяч рублей, из которых 30 тысяч вернул в качестве скидки за преклонный возраст инвалида. В июне 2020 года получил от одного из пациентов взятку в размере 180 тысяч рублей. Из-за получения взяток и внеочередного проведения протезирования, стоящие длительное время в очереди пациенты своевременно не получали медицинскую помощь».

Что нашли

Во время задержания в кабинете у заведующего отделением нашли 1,2 миллиона рублей, дома – еще 2,5 миллиона рублей. Кроме того, на банковских счетах доктора находится более 17 миллионов рублей. В собственности у него и его супруги – шесть квартир, расположенных в Сургуте, Тюменской области и в Санкт-Петербурге, а также два земельных участка и дачный дом.

«С учетом того, что стоимость обнаруженного имущество и количество денежных средств явно не соответствуют уровню доходов обвиняемого и его супруги, следователями проводятся мероприятия по выявлению иных возможных фактов получения взяток, а также выполняются иные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, расследование продолжается», – отметили в ведомстве.

Что предъявили

На данный момент врачу предъявлено обвинение по п.«б» ч.5 ст. 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере и получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 619, комментариев: 2
Комментарии:
тоже мимо проходил
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Сегодня в 10:54
На сайте травматологии есть целый раздел, посвященный антикоррупционным мероприятиям. Там размещено такое количество указов, законов, подзаконных актов и прочих нормативных документов, что читать можно очень долго. Можно вылечиться за это время. И какой толк от всего этого? Какой смысл в этой кипе бумаг и кипучей деятельности или ее имитации?
Швондер.
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Сегодня в 12:18
Че ФИО не написали? Погордимся. По Чехову прямо
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