Сургутянин, грозивший выбросить внука из окна, проведет год в колонии

Сургутский суд назначил наказание 68-летнему местному жителю, который, будучи пьяным, грозил выкинуть из окна пятого этажа двухлетнего внука. Мужчина признан виновным по двум статьям: «угроза убийством» и «угроза применения насилия в отношении представителя власти». Ближайший год и два месяца он проведет в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе Су СКР по Югре.

Напомним, что инцидент произошел днем 14 сентября на улице Кукуевицкого, 2 Мужчина, которому надоел капризный ребенок, высунул его из окна квартиры и несколько минут держал вниз головой, не обращая внимание на плач. Прохожие вызвали полицию. Когда стражи порядка попытались войти в квартиру, пенсионер замахивался на них металлической кувалдой и грозился избить.

Суда дед-дебошир дожидался под стражей.