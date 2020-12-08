Учителя в сургутских школах будут работать в прозрачных защитных экранах

В город пришла партия специальных защитных экранов для сотрудников образовательных учреждений. Теперь школьные учителя будут вести уроки, не скрывая лица за медицинской маской.

В Сургутскую технологическую школу уже доставили 159 экранов, рассчитанных на весь педагогический состав: «Сегодня утром по графику департамент образования осуществлял выдачу защитных экранов. Как только они прибыли в нашу образовательную организацию мы тут же начали их выдачу. Раздали инструкцию для педагогов, чтобы каждый из них понимал, что эта они, прежде всего, облегчают процедуру смены маски через каждые два часа. Сегодня во всех кабинетах созданы условия для того, чтобы они могли обработать приспособление», – рассказала директор образовательного учреждения Лариса Самигуллина.

Самим сотрудникам такая альтернатива маскам пришлась по душе. Главное преимущество прозрачного экрана – она не мешает дышать и говорить. Особенно это важно для учителей гуманитарного профиля, где особое внимание уделяется четкой дикции и артикуляции при объяснении материала ученикам. К тому же сама конструкция экрана настолько продумана, что ее использование более комфортно, чем одноразовая медицинская маска: «Нам за шесть уроков нужно сменить три маски. Резинки давят на уши, притупляется немного слух и внимание, что отражается на эффективности проведения урока», – поделилась Светлана Булушева, учитель истории Сургутской технологической школы.

Всего для образовательных учреждений Югры закупили 33 тысячи защитных экранов. На специфическое обмундирование потратили 3,5 млн рублей. На сургутские школы выделили более шести тысяч таких экранов.