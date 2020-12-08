Сургутянка объявила голодовку, чтобы восстановиться на работе

Бывшая сотрудница Сургутской школы-детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья Мария Чебанова объявила голодовку, чтобы добиться справедливости и восстановиться на работе. Женщина утверждает, что ее вынудили уволиться с работы, а найти правды в контролирующих органах она не смогла.

«Война началась с 2017 года. Ко мне применялись неправомерные дисциплинарные взыскания, необоснованные служебные проверки, шли постоянные устные разборки, сталкивание меня с подчиненными. При этом я честно и добросовестно выполняла свои обязанности <...> В результате я вынуждена была написать заявление на увольнение. Из-за постоянных стрессовых ситуаций мое здоровье резко ухудшилось. Начались проблемы с сердцем, с позвоночником. Только в 2020-м я перенесла несколько операций, восемь раз лежала в больнице», – рассказала Мария Чебанова корреспонденту «Сургут 24».

По ее словам, после увольнения она обращалась в департамент образования и молодежной политики Югры, трудовую инспекцию, к заместителю губернатора Югры и в приемную президента РФ. В итоге она написала заявление в суд, чтобы восстановиться на работе и доработать до пенсии, до которой осталось два года. Однако заседание не состоялось – истец не смогла на нем присутствовать.

В образовательном учреждении, откуда уволилась Мария Чебанова, на ситуацию смотрят несколько иначе.

«У нас неоднократно проходили проверки по жалобам бывшей сотрудницы, нарушений, о которых она говорит, найдено не было. Хочу подчеркнуть, что она уволилась по собственному желанию. Суд о ее восстановлении должен был состоятся 8 июля, однако она на него не явилась», – отметила в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru директор учреждения Лилия Хайруллина, добавив, что руководство школы-детского сада со своей стороны тоже готовы обратиться в суд и прокуратуру, чтобы отстоять репутацию учебного заведения.