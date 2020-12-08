Главный онколог Сургута Алексей Аксарин номинирован на национальную премию «Мы будем жить»

Заведующий онкологическим центром Сургутской окружной клинической больницы Алексей Аксарин претендует на получение Национальной премии «Мы будем жить!» 2021 года.

«Премия присуждается лучшим врачам-онкологам России, пациентам, которые своим примером помогают достойно пройти путь к выздоровлению, лучшим медицинским учреждениям, общественным деятелям, деятелям культуры, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу и другим неравнодушным к этой проблеме людям, которые не жалеют свои силы ради жизни пациентов», – отмечают организаторы проекта.

За главного сургутского онколога можно проголосовать по ссылке.

Подведение итогов голосования будет приурочено ко Всемирному дню борьбы против онкологических заболеваний и пройдёт в феврале 2021 года.

Алексей Аксарин за год выполняет более 100 различных операций у больных онкологического и хирургического профиля. Он стал инициатором внедрения высокотехнологичных оперативных вмешательств, в том числе эндовидеохирургических.