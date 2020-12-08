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В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?

Музей 49.6%

Дом ветеранов 18.2%

Дом творчества юных 22%

Другое (в комментариях) 10.2%

Всего голосов: 236

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3
31 декабря должен быть выходным?

Да 81%

Нет 14.4%

Не знаю 4.6%

Всего голосов: 263

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0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?

Неделю 9.1%

До двух недель 13.9%

До трех недель 19.6%

До месяца 43.5%

Не ставлю ёлку 13.9%

Всего голосов: 230

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0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?

С конца ноября 8%

В начале декабря 16.1%

В середине декабря 33.7%

В конце декабря 33.7%

Не украшаю 8.5%

Всего голосов: 199

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Какую ёлку поставите дома?

Живую 18.4%

Искусственную 62.6%

Не буду ставить вообще 16.8%

Не знаю 2.2%

Всего голосов: 179

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​Поддержи доктора голосом: заведующий онкоцентром СОКБ Алексей Аксарин претендует на национальную премию

Главный онколог Сургута Алексей Аксарин номинирован на национальную премию «Мы будем жить»

​Поддержи доктора голосом: заведующий онкоцентром СОКБ Алексей Аксарин претендует на национальную премию

Заведующий онкологическим центром Сургутской окружной клинической больницы Алексей Аксарин претендует на получение Национальной премии «Мы будем жить!» 2021 года.

«Премия присуждается лучшим врачам-онкологам России, пациентам, которые своим примером помогают достойно пройти путь к выздоровлению, лучшим медицинским учреждениям, общественным деятелям, деятелям культуры, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу и другим неравнодушным к этой проблеме людям, которые не жалеют свои силы ради жизни пациентов», – отмечают организаторы проекта.

За главного сургутского онколога можно проголосовать по ссылке.

Подведение итогов голосования будет приурочено ко Всемирному дню борьбы против онкологических заболеваний и пройдёт в феврале 2021 года.

Алексей Аксарин за год выполняет более 100 различных операций у больных онкологического и хирургического профиля. Он стал инициатором внедрения высокотехнологичных оперативных вмешательств, в том числе эндовидеохирургических.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 209, комментариев: 0
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