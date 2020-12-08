Портал Госуслуг предоставил возможность пожаловаться на уборку снега и наледи

На Госуслугах теперь можно пожаловаться на отсутствие очистки улиц. Все жалобы принимаются в электронной форме и передаются специальным службам, ответственным за чистоту. После того, как проблема будет решена, проделанную работу можно будет оценить.

«Вы можете помочь сделать уборку снега эффективнее. Напишите через форму обратной связи, где плохо убран снег, есть наледь на тротуарах или крышах. На сообщение отреагируют ответственные службы, а вы сможете оценить проделанную работу», – сообщили специалисты портала Госуслуг.

Напомним, что ранее администрация Сургута опубликовала график уборки снега. Если подрядчик будет оказывать некачественные услуги, горожанам можно выразить свое недовольство на портале «Твой Сургут», в департаменте городского хозяйства по номеру 52-44-00, в СМИ, в соцсетях.