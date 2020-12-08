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В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?

Музей 49.6%

Дом ветеранов 18.2%

Дом творчества юных 22%

Другое (в комментариях) 10.2%

Всего голосов: 236

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31 декабря должен быть выходным?

Да 81%

Нет 14.4%

Не знаю 4.6%

Всего голосов: 263

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Сколько времени у вас дома стоит ёлка?

Неделю 9.1%

До двух недель 13.9%

До трех недель 19.6%

До месяца 43.5%

Не ставлю ёлку 13.9%

Всего голосов: 230

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Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?

С конца ноября 8%

В начале декабря 16.1%

В середине декабря 33.7%

В конце декабря 33.7%

Не украшаю 8.5%

Всего голосов: 199

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Какую ёлку поставите дома?

Живую 18.4%

Искусственную 62.6%

Не буду ставить вообще 16.8%

Не знаю 2.2%

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​Сургутяне нарушили правила дорожного движения на 3,5 миллиона рублей

В Сургуте стартует операция «Должник»: с нарушителей ПДД надо взыскать 1,2 миллиона

​Сургутяне нарушили правила дорожного движения на 3,5 миллиона рублей
Фото: vk.com/gbdd86

С начала года сургутские водители получили штрафов за нарушении правил дорожного движения на 3,5 миллиона рублей. Сотрудниками УМВД России по городу рассмотрено более десяти тысяч дел об административных нарушениях. При этом 35 процентов от общей суммы задолженности остается непогашенной.

«Поэтому на территории города проводится мероприятие «Должник». Основной целью операции является взыскание административных штрафов с граждан, имеющих задолженность, а также привлечение к административной ответственности за их неуплату. Сначала года сотрудники сургутской полиции составили почти 1800 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», – рассказали в пресс-службе сургутской полиции.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 80, комментариев: 0
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