В Сургуте стартует операция «Должник»: с нарушителей ПДД надо взыскать 1,2 миллиона

С начала года сургутские водители получили штрафов за нарушении правил дорожного движения на 3,5 миллиона рублей. Сотрудниками УМВД России по городу рассмотрено более десяти тысяч дел об административных нарушениях. При этом 35 процентов от общей суммы задолженности остается непогашенной.

«Поэтому на территории города проводится мероприятие «Должник». Основной целью операции является взыскание административных штрафов с граждан, имеющих задолженность, а также привлечение к административной ответственности за их неуплату. Сначала года сотрудники сургутской полиции составили почти 1800 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», – рассказали в пресс-службе сургутской полиции.