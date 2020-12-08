В Сургутском районе «ВАЗ» въехал в грузовик: пострадало двое

В Сургутском районе «ВАЗ» врезался в грузовик. Инцидент произошел на 49 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут» накануне, 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.

«В 11:25 в Сургутском районе, 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ДАФ», под управлением 53-летнего водителя», – рассказали представители ведомства.

В ходе аварии пострадали два пассажира «ВАЗа»: мужчины 30 и 56 лет. Информации о погибших не сообщается.