Сургутяне заполучили общекомандное «серебро» на главном российском старте для студентов по гиревому спорту

На чемпионате российского спортивного студенческого союза студенты-гиревики из Сургута и Сургутского района завоевали 12 медалей. Соревнования проходили с 3 по 6 декабря в Белгороде. Югру на них представили 13 спортсменов из двух ведущих региональных вузов СурГУ и СупГПУ.

В первый день звездами пьедестала стали Артем Баранов, Полина Полякова и Алексей Сергеев – в длинном рывке ребята взяли две золотых, серебряную и бронзовую медали. Второй день принес югорским спортсменам еще 3 почетные награды: первое место в рывке заняла Наталия Мажаева.

По итогам двух дней сборная команда наших атлетов из Сургутского государственного педагогического университета заняла второе общекомандное место на всероссийских стартах.