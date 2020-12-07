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​В Сургуте появились «этно-елки» и елка, украшенная смайликами

Сургутская молодежь своими руками разукрасила елочные шары для оформления города к Новому году

​В Сургуте появились «этно-елки» и елка, украшенная смайликами
фото: siapress.ru

Три «этно-елки» украсят город – их установят на территориях ИКЦ «Старый Сургут», у бывшего пристанища детского театра «Петрушка» и на проспекте Мира. Декоративные шары с рисунками, посвященными городу, региону и межнациональной дружбе уже расположились на колючих ветках. В рамках проекта будет украшена новогодняя красавица и перед «Сити-Центром», но уже игрушками с изображением смайликов, чтобы зарядить позитивом горожан в такое неспокойное время.

«Идея пришла к нам давно. Еще в 2015, когда реализовывалась задумка с «этно-матрешками». Еще тогда мы поняли, что нужно что-то менять: матрешки были слишком большими, неудобными. А елочные шарики не занимают много места и красиво смотрятся в качестве украшения», – поделилась представитель «Молодежного Ресурсного Центра» Анна Васильченко.

Как оказалось, ребята во многом вдохновлялись Югрой и родным городом: в глаза сразу бросаются знакомые орнаменты коренных народов Севера, гербы округа и Сургута. Для участия приглашались дети из школ, национальных объединений и культурных центров.

«Я участвую впервые, об этом проекте мне рассказала моя сестра, которая преподает в школе искусств. Мы вместе нарисовали двух мальчиков – из Сургута прошлых лет и нынешнего времени. Я хотела этим показать, что и раньше, и сейчас детям хорошо живется в этом городе. Мне очень приятно, что мой шарик был выбран для украшения елки», – рассказала одна из участниц проекта Мария Заудалова.

Эта инициатива была отмечена как одна из лучших на всероссийском конкурсе в номинации «Национальных практик по вопросам взаимоотношений». Ничего подобного во всем регионе не было – это единственная в своем роде сургутская задумка:

«Новый год – это праздник, который объединяет всех. Поэтому мы предложили нашей молодежи поучаствовать, рассказать об округе, о своей нации. Остальные горожане с радостью помогли со смайликами для елки у «Сити-Центра» – очень большой отзыв от желающих мы получили в соцсетях. Мы бы хотели, чтобы о нашей молодежи говорили как о креативных, творческих личностях. Кажется, нам это удалось», – подчеркнул начальник отдела молодежной политики Евгений Лаптев.

Всего в оформлении «этно-елок» помогли порядка 300 человек. Только половина игрушек ушла на украшение дерева на территории «Сити-центра».


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Сегодня в 16:47, просмотров: 276, комментариев: 0
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