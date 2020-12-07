Житель Сургута победил в государственной лотерее: его ждут, чтобы он забрал свои деньги

Представители государственной лотереи «Рапидо 2.0» ищут жителя Сургута – в минувшие выходные, 6 декабря, он выиграл 1 756 125 рублей и не явился за призом.

«Участник из Сургута потратил на билет всего 30 рублей: купил его по сниженной цене в рамках черной пятницы. Пока новоиспеченный миллионер не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он отметил числа: 14, 7, 12, 13, 1, 5, 8, 9 в первом поле билета и 2 – во втором. Поздравляем победителя и ждем его в лотерейном центре «Столото» в Москве!» – рассказали в пресс-службе «Столото».

В последнее время сургутяне стали более удачливыми. Так, ранее siapress.ru опубликовал новость о пенсионере, который выиграл миллион рублей в лотерею.