13 декабря Сургутский интеллектуальный клуб приглашает на новогодний турнир

Что? Новогодний турнир по интеллектуальным играм.

Где? В Сургуте, в онлайне.

Когда? 13 декабря в 13.00.

Сургутский интеллектуальный клуб проведет «Новогодний турнир» в онлайн-режиме. Напомним, что это традиционный второй этап ежегодного розыгрыша Кубка Главы Сургута, в котором команды будут играть не только в «Что? Где? Когда?», но и в «Эрудит-квартет». Как обычно, зачетов три — общий, студенческий и корпоративный.

«Лучшие десять команд в каждой из дисциплин и каждом из зачетов получат турнирные очки, по сумме которых в апреле 2020 года будут определены чемпионы по отдельным играм и Абсолютный чемпион, обладатель переходящего Кубка Главы Сургута по интеллектуальным играм», — интригуют организаторы, который просят присылать заявки онлайн.