Житель Сургута нелегально срубил сосну. Ущерб городу оценили практически в 20 тысяч

Захотел дровишек, а попал под статью – в Сургуте будут судить 62-летнего горожанина, который срубил сосну. Заявление накануне поступило в дежурную часть от сотрудника местного управления природнадзора Югры.

Было установлено, что мужчина по дороге в дачный кооператив срубил сосну, которой позже собирался растопить печь. Сумма причиненного ущерба Администрации г. Сургута оценена практически в 20 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

Напомним, что для сруба новогодних елок в городе начали продажу специальных талонов – их можно будет приобрести в киосках «Информечати».