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В Сургуте проверили маршрутки и автобусы после многочисленных жалоб горожан

Сотрудники полиции и ГИБДД Сургута вместе с чиновниками проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

В Сургуте проверили маршрутки и автобусы после многочисленных жалоб горожан
Фото: siapress.ru

Поводом для внеочередной проверки соблюдения масочного режима в городе послужили жалобы от сургутян. В последнее время пассажиры 12-го и 69-го маршрутов не довольны тем, что водители сами не соблюдают меры профилактики коронавируса, да к тому же не отслеживают наличие масок у входящих в транспорт. Бьют тревогу жители через портал «Твой Сургут» и по телефонам структурных подразделений администрации города. По различным каналам в день стабильно поступает два-три сообщения. В связи с этим в совместный рейд выдвинулись представители контрольного управления администрации города, сотрудники полиции и сургутской Госавтоинспекции.

Проверяли ревизоры не только горе-перевозчиков, но и заодно весь общественный транспорт, что проходит через остановочный комплекс «ГИБДД» на ул. 30 лет Победы. Так, в одном из «дачных» автобусов женщине сделали замечание по поводу отсутствия индивидуальных средств защиты, после чего она сразу же исполнила требование закона. При выявлении нарушителей масочного режима сотрудники УМВД составляют протоколы об административном правонарушении. Это касается и водителей, и пассажиров.

Последние проверки показывают, что сургутяне стали более дисциплинированными в этом отношении, однако нарушители все же есть. Причины отсутствия маски могут быть разные – это проверяющие всегда уточняют, злостным противникам штрафа все же не избежать. К тому же во всех маршрутных такси и автобусах должны быть собственные запасы индивидуальных средств защиты и для пассажиров. Также чиновники постоянно напоминают перевозчикам о необходимости санитарной обработки салонов транспорта и держат этот процесс под контролем. «Со всеми перевозчиками было проведено совещание на предмет того, чтобы все водители и кондукторы были обеспечены СИЗами. Если в начале действия ограничительных мер выявлялись единичные случаи нарушений, то сейчас компании проявляют себя уже более ответственно», – отметил начальник дорожно-транспортного управления сургутской мэрии Алексей Кононенко.

Помимо несоблюдения масочного режима граждане возмущаются переполненными маршрутками, из которых люди, можно сказать, вываливаются, когда отворяются двери. В частности, на портал «Твой Сургут» поступило такое обращение: «Я стояла на одной ноге у входа, пройти вглубь салона не было возможности. Я попросила водителя позволить присесть на переднее сидение, так как на каждой остановке я подвергалась болезненному удару дверью. На что мне ответили, что это «место для водителя, а не для пассажиров», и там сидеть нельзя. На мое замечание, что места в салоне критически мало, он лишь ухмыльнулся»… История дальше развилась до того, что бедную девушку выставили на улицу из маршрутки №69. Благо, вернули деньги за проезд. «Я и 100 рублей дам, лишь бы такие как ты не ездили!», – крикнул вдогонку водитель.

Ранее правительство Югры поручало муниципальным властям обеспечить не только контроль исполнения введенных ограничений, о и увеличить количество автобусных и маршрутных рейсов, чтобы не создавать угрозу здоровью населения. Алексей Кононенко на этот счет заявил: «Работа ведется. По регулируем тарифам у нас перевозчики работают в рамках бюджетных средств, рассчитанных на маршрутную сеть. Частные транспортные компании из-за пандемии где-то несут финансовые потери, вследствие чего уменьшается количество маршрутных рейсов. Конечно, это проблема. Мы над ней работаем: кто-то сразу прислушивается и реагирует на просьбы администрации, у кого-то это отнимает какое-то время».

Инцидент с сургутянкой в 69 маршрутке вышел неприятный. Только рычагов воздействия на частников у городской администрации не так много, но работа в данном направлении ведется.

Всего в Сургуте курсирует порядка 50 городских маршрутов. Большинство из них обслуживает АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», которое субсидируется муниципалитетом. Остальные закреплены за рядом частных транспортных компаний. Также по городу курсируют сезонные дачные автобусы. Сейчас два дачных маршрута перешли в ведение СПОПАТа. Это значит, что ездить на них сургутяне смогут круглый год.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 318, комментариев: 0
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