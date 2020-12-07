С 1 января 2021 года проезд на городских автобусах Сургута повысится до 27 рублей

В Сургуте с 1 января 2021 года подорожает проезд на общественном транспорте. Сейчас билет стоит 26 рублей. С нового года за поездку на городском автобусе сургутянам придется заплатить на рубль больше. Такое решение приняла региональная служба по тарифам.

Речь идет именно о регулируемых маршрутах, которые субсидируются из муниципального бюджета. К слову, это больше половины всех городских маршрутов в Сургуте. Однако на частных автобусах стоимость проезда также может увеличиться. В этом случае перевозчики самостоятельно принимают решение о повышении исходя из учета понесенных затрат.

Кстати, сегодня автопарк главного городского перевозчика – СПОПАТа – обновился. На линию вышли 14 новых автобусов, ожидается поставка еще девяти единиц общественного транспорта. Почему сургутяне смогут перемещаться на общественном транспорте с большим комфортом, читайте в материале siapress.ru.