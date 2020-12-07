Два сургутянина предстанут перед судом за хищение нефти у компании Транснефть-Сибирь

Два жителя Сургутского района пойдут под суд за хищение нефть к компании «Транснефть-Сибирь». Мужчина работали на предприятии с мая по декабрь 2019 года и в этот же период совершали свои злодеяния.

«Имея доступ к производственным мощностям указанного предприятия, злоумышленники осуществляли хищение нефти из подземных емкостей с целью последующей ее реализации. В декабре 2019 года их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего удалось предотвратить ущерб в размере более 1,7 млн рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.