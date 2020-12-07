В Сургуте начнут курсировать новые пассажирские автобусы

Еще не остывшие, с запахом новизны в Сургут с белорусского завода привезли 14 новеньких автобусов. Их презентабельно выставили в ряд на территории СПОПАТа, чтобы продемонстрировать масштаб и технологичность приобретения. Всего главный сургутский перевозчик закупил 23 автобуса. Семь из них пойдут на замену старым, остальные просто пополнят автопарк. Они будут курсировать по всем маршрутам, которые обслуживает «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».

Не смотря на, казалось бы, масштабный апгрейд и пополнение автофлота сказать, что на линию станет выходить больше автобусов, или количество рейсов увеличится, нельзя. Просто любому предприятию необходимо каждый год обновлять десять процентов техники, чтобы общий срок эксплуатации не превышал десяти лет.

Цена одного такого желтого гиганта 10,5 млн рублей. Автобусы среднего класса еще на пути к Сургуту. Их стоимость оценивается в 8,5 млн. В общем и целом, обновление автопарка обошлось компании в 220 млн рублей. Генеральный директор АО «СПОПАТ» Алексей Попов отмечает: «данный вид транспорта зарекомендовал себя очень хорошо. Более десяти лет на этих автобусах работаем, и никаких нареканий нет, они достойно себя показали в работе в северных условиях. На новой партии установлены более мощные двигатели, чем на предыдущих автобусах. В часы пик на дороге это ощутимое преимущество. Эксплуатируем новые автобусы на протяжении недели – водители очень довольны».

Николай Карпенко крутит баранку автобуса 17 лет. Он один из тех, кому посчастливилось сесть за новенький «МАЗ» вместимостью до 100 человек. «Новое, конечно, в радость. Здесь обзор шире, место водителя комфортное. Из автобусов, производимых в бывших советских республиках, эти лучшие, можно сказать. У нас к новым автобусам допускают только опытных, у кого стаж больше», – поделился водитель.

Желтый гигант оборудован и для маломобильных групп. Есть откидные пандусы, правда до технического прогресса они не дотягивают: чтобы организовать трап для людей с инвалидностью или мам с колясками, водителю самому нужно выйти из кабины. Это, конечно, отнимает время. Тем не менее диковинка в этих автобусах есть – при подъезде к остановке они автоматически наклоняются, чтобы пассажирам легче было забраться в общественный транспорт. До знаменитого голливудского желтого трансформера «Бамблби» наши автобусы еще не дотягивают, но есть к чему стремиться!

Эти 23 автобуса – 14 большого класса и девять среднего – позволят нам достаточно хорошо сэкономить на эксплуатационных затратах. Но самое главное то, что жители Сургута, которые пользуются общественным транспортом, получат дополнительный уровень комфорта: это система вентиляции, двойные стеклопакеты, возможность для маломобильных групп перемещаться более свободно», – отметил замглавы Сургута Николай Кривцов.

Из положительных характеристик можно выделить и то, что приобретенная техника относится к пятому классу экологичности. Это значит, что она отвечает европейским стандартам и меньше загрязняет окружающую среду. С экобусами, конечно, сравнивать не приходится, тем не менее этот вариант руководство компании-перевозчика считает самым оптимальным.

Учитывая затраты предприятия на обновление парка, целесообразно возникает вопрос: вырастут ли тарифы на проезд в автобусе. Но власти города уже сейчас заверили, что повышение это не спровоцирует, потому что стоимость проезда определяется региональной службой по тарифу и на 2021 год она уже определена – 27 рублей. Пока что плата за проезд в автобусе в Сургуте составляет 26 рублей.

Кстати: В Сургуте ежедневно на линию выходит 100 единиц техники от СПОПАТа. Количество транспорта рассчитывается исходя из пассажиропотока. В определенное время с интервалом в 10/20/30 минут должны по определенному маршруту проходить автобусы. Исходя из этого уже определяется количество запускаемого в работу транспорта на один маршрут.