Сургутянин решил стать брокером и потерял шесть миллионов рублей

Житель Сургута потерял шесть миллионов рублей, зарегистрировавшись на брокерской платформе rsk-partners.com. Мужчина четыре месяца под чутким руководством злоумышленников переводил крупные суммы для торговли на бирже. Надеясь на большую выгоду, он продал движимое и недвижимое имущество и взял несколько кредитов. Закончилась история в отделении полции.

«В дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило заявление от 49-летнего мужчины о мошенничестве. Сургутянину позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок. Злоумышленник представился менеджером торговой брокерской платформы «rsk-partners.com», убедил гражданина создать аккаунт на данном сайте и вносить туда денежные средства для осуществления торгов на бирже. В течение четырех месяцев мужчина поддерживал связь со злоумышленниками, которые утверждали, что в дальнейшем, все внесенные денежные средства будут приумножены в разы. Таким образом, сургутянин регулярно переводил свои накопления на различные банковские счета», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

В полиции отмечают, что в жители Сургута все чаще верят мошенникам, которые представляются брокерами. На прошлой неделе сургутянка таким же образом лишилась миллиона рублей.