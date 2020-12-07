Жители Сургута вновь заметили медведя, гуляющего по территории СОТ «Берендей»

Уже декабрь, а медведи все еще не впали в спячку – накануне, 6 декабря, у СОТ «Берендей» сургутяне заметили вполне бодрствующего медведя. Скорее всего встреча с косолапым обошлась без жертв – информации о пострадавших экстренные службы не предоставляют.

«Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям соблюдать осторожность при нахождении в лесу и в районе дачных кооперативов. В случае обнаружения медведей необходимо сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112», – рассказали в пресс-службе ЕДДС.

Отметим, что в Югре наблюдается малоснежная зима без сильных морозов. Из-за этого медведи могли не впасть в спячку, а отсутствие еды заставляет их приходить туда, где живут люди. Памятку о том, что делать, если встретили этого лесного хищника, siapress.ru публиковал ранее.