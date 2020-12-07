Владимир Политов из «На-На» рассказал о секретном шоу в Сургуте

В Сургуте побывала группа «На-На» — естественно, не с туристическими целями: солист коллектива Владимир Политов в интервью «МК» рассказал, что группа выступила на некоем закрытом показе мод.

«В Сургуте было часовое выступление в рамках показа мод — шубки показывали местные модельеры. После дефиле состоялось наше выступление», — сказал артист. На вопрос: «Модельки в масках дефилировали?» — он честно признался: «Мы не видели, готовились к выступлению. Но народ был без масок».

Напомним, что посещение массовых мероприятий в Югре, как и во всей стране, имеет серьезные ограничения, и ношение средств индивидуальной защиты — одно из обязательных условий. Массовые же выступления заезжих звед практически не проходят — действует условие заполняемости зрительного зала на 25 процентов, что нерентабельно ни для артистов, ни для заведений. Насколько заполнен был зал на секретном дефиле, неизвестно, и вряд ли кто-нибудь сообщит после скандалов с концертами Басты, «Би-2», Кипелова в столицах, на которых было зафиксировано тотальное несоблюдение социальной дистанции (даже при выполнении требования по заполняемости зала на четверть) и отсутствие масок на лицах зрителей.

Интервью Владимира Политова посвящено 50-летию артиста. К слову, отметим, что в один из прошлых — вполне легальных — приездов «На-На» в Сургут музыканты побеседовали с siapress.ru: судя по комментариям, у поклонников коллектива разговор вызвал восторг.