В Сургуте у школы на ребенка напади бродячие собаки

В Сургуте у хореографической школы № 29 на 10-летнюю девочку напади бродячие собаки. Об этом на портале «Твой Сургут» сообщила мама пострадавшей.

Судя по сообщению, стая животных основательно обосновалась у учебного заведения. «Ребенок 10 лет не смог дойти до 29 школы, напали собаки возле хореографической школы, схватили за мешок со сменкой, прибежала в испуге домой, пошла другой дорогой, опоздала в школу. На обратном пути они опять зарычали, и она с одноклассником 30 минут сидели в чужом подъезде. Вечером тоже не смогла благополучно добраться до музшколы, опять вернулась...», – рассказала горожанка о злоключениях дочери.

В управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургута посоветовали в таких случаях обращаться в дежурно-диспетчерскую службу. «Информация о бродячих собаках направлена в организацию, занимающуюся отловом безнадзорных собак. В дальнейшем, в случае угрозы нападения агрессивных собак, просим Вас в целях оперативного реагирования незамедлительно сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112», – говорится в ответе на обращение.

Стоит отметить, что ситуация с безнадзорными животными остро стоит во многих муниципалитетах Югры. Ранее на школьника напали собаки в Нефтеюганске. В округе предлагают создать регионального оператора по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.