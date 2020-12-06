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​Сургутского предпринимателя оштрафовали за попытку продать «карантинные» овощи

В Сургут привезли 35 тонн потенциально опасных овощей

​Сургутского предпринимателя оштрафовали за попытку продать «карантинные» овощи
Фото: pixabay.com

Специалисты регионального управления Россельхознадзора вновь выявили нарушение закона «О карантине растений» в Сургуте. На этот раз овощи без карантинных сертефикатов завезли в торговый комплекс «Аскания».

35,6 тонны продукции были закуплены в Краснодарском крае и Северной Осетии, где установлены фитосанитарные зоны таким карантинным видам сорняков, как амброзия полыннолистная и повилика полевая.

В ведомстве объяснили, что несоблюдение карантинных мероприятий ведет к дальнейшему распространению вредных организмов по территории Российской Федерации.

«Повилики – паразитные растения. Они не имеют ни корней, ни листьев и представляют собой нитевидный или шнуровидный сильно ветвящийся стебель. При цветении стебель густо покрывается цветками, собранными в кистевидные соцветия или плотные головки. Повилика полевая поражает многие растения различных классов, семейств и биотипов, особенно страдают бобовые травы, свекла, морковь, лук, картофель и многие другие сельскохозяйственные культуры. Опасность этого карантинного сорняка связано с высокой способностью к распространению, одно растение дает более 20 000 семян, также у этого вида повилики очень развита способность к вегетативному размножению», – рассказали специалисты.


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Сегодня в 14:22, просмотров: 184, комментариев: 0
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