В Сургут привезли 35 тонн потенциально опасных овощей

Специалисты регионального управления Россельхознадзора вновь выявили нарушение закона «О карантине растений» в Сургуте. На этот раз овощи без карантинных сертефикатов завезли в торговый комплекс «Аскания».

35,6 тонны продукции были закуплены в Краснодарском крае и Северной Осетии, где установлены фитосанитарные зоны таким карантинным видам сорняков, как амброзия полыннолистная и повилика полевая.

В ведомстве объяснили, что несоблюдение карантинных мероприятий ведет к дальнейшему распространению вредных организмов по территории Российской Федерации.

«Повилики – паразитные растения. Они не имеют ни корней, ни листьев и представляют собой нитевидный или шнуровидный сильно ветвящийся стебель. При цветении стебель густо покрывается цветками, собранными в кистевидные соцветия или плотные головки. Повилика полевая поражает многие растения различных классов, семейств и биотипов, особенно страдают бобовые травы, свекла, морковь, лук, картофель и многие другие сельскохозяйственные культуры. Опасность этого карантинного сорняка связано с высокой способностью к распространению, одно растение дает более 20 000 семян, также у этого вида повилики очень развита способность к вегетативному размножению», – рассказали специалисты.