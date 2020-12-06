Сургутнефтегаз поднялся на второе место в Рейтинге открытости экологической информации нефтегазовых компаний

Сургутнефтегаз в 2020 году усилил позиции в евразийском «Рейтинге открытости экологической информации нефтегазовых компаний» Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Creon Group. Компания заняла второе место после «Зарубежнефти». В тройку вошел также ЛУКОЙЛ.

В 2019 году Сургутнефтегаз вошел в топ-5 рейтинга. В 2020-м у компании существенно выросли показатели раскрываемости по всем трем анализируемым разделам, передает РБК.

Эксперты оценивают компании по трем основным параметрам: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. Последний заключается в степени готовности компаний раскрывать информацию о воздействии на окружающую среду в ходе производственной деятельности.

Независимый рейтинг открытости российских нефтегазовых компаний в сфере экологической ответственности подсчитывается в рамках проекта «Здравый смысл» с 2014 года.