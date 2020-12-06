В Сургуте обновили автопарк общественного транспорта

В Сургут поступило 23 новых автобуса. 14 из них рассчитаны на 100 пассажиров, девять – на 72. Об обновлении автопарка СПОПАТ сообщил глава города Вадим Шувалов.

«В них обеспечен совершенно новый уровень комфорта для пассажиров: в салоне работает вентиляция, от непогоды защищает двойной стеклопакет, предусмотрены новые системы безопасности. Автобусы рассчитаны также на перевозку маломобильных граждан», – говорится в посте градоначальника в соцсети.

Отмечается также, что предприятие закупило транспорт за свой счет с привлечением банковских кредитов: «Стоимость проезда из-за обновления автопарка не изменится».