Директор сургутского ДГХ Роман Богач рассказал о борьбе с гололедом

В Сургуте дороги посыпают пескосоляной смесью, так как это самый дешевый способ обработки. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Роман Богач.

«В Москве обрабатывают дороги химическими реагентами. В -25 от реагентов каша из грязи на дорогах, — пояснил чиновник отказ от других способов борьбы с гололедом. — В некоторых странах используют гранитную крошку. Но мы этот вариант не просчитывали. Любую крошку придется везти минимум с Урала, а это затраты на транспортировку. Опять же: крошка не борется с самой наледью. А вот пескосоляная смесь действует по другому: соль растворяет лед, песок остается на льду и устраняет гололед. Песок не смерзается, щебневая крошка смерзается в морозы, она должна быть сухая. В случае с крошкой, мы получим на дорогах кучу замечаний от водителей».

Богач также отметил, что в день в Сургуте расходуется примерно 100-120 кубометров пескосоляной смеси на все дороги и тротуары.