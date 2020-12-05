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​Главный хозяйственник Сургута пояснил, почему дороги посыпают песком и солью, а не крошкой или реагентами

Директор сургутского ДГХ Роман Богач рассказал о борьбе с гололедом

​Главный хозяйственник Сургута пояснил, почему дороги посыпают песком и солью, а не крошкой или реагентами
ivteleradio.ru

В Сургуте дороги посыпают пескосоляной смесью, так как это самый дешевый способ обработки. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Роман Богач.

«В Москве обрабатывают дороги химическими реагентами. В -25 от реагентов каша из грязи на дорогах, — пояснил чиновник отказ от других способов борьбы с гололедом. В некоторых странах используют гранитную крошку. Но мы этот вариант не просчитывали. Любую крошку придется везти минимум с Урала, а это затраты на транспортировку. Опять же: крошка не борется с самой наледью. А вот пескосоляная смесь действует по другому: соль растворяет лед, песок остается на льду и устраняет гололед. Песок не смерзается, щебневая крошка смерзается в морозы, она должна быть сухая. В случае с крошкой, мы получим на дорогах кучу замечаний от водителей».

Богач также отметил, что в день в Сургуте расходуется примерно 100-120 кубометров пескосоляной смеси на все дороги и тротуары.


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05 декабря в 14:21, просмотров: 2326, комментариев: 6
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
05 декабря в 20:30
Да, ладно! Возить с Урала это не из АФрики! Десяток вагонов в месяц и хорош. В Москве пешеходные тротуары посыпают белой мраморной крошкой. А на автодорогах всё-таки надо попробовать посыпать песчано-гравийной смесью или щебенкой! А пешеходные тротуары однозначно нужно или мраморной крошкой, или шебеночкой мельчайшей фракции. Потому как на пешеходных тротуарах в -30 градусов получается каток. Можно надеть коньки и рассекать по Сургута. Уплотнённый снег потому как. Если посыпать чёрной крошкой то на солнце, особенно весной, она будет способствовать снижению гололеда. И ещё попробуйте сравнить скольжение песка на льду и крошку на льду. Разница существенная в пользу крошки или щебенки. В последнем случае скольжение резко снижается. Тем более крошка пристает к поверхности подошвы и вы уже не скользите так с как песком на льду! который забивается в рельеф подошвы вместе с снегом создаёт тем на подошве скользящую поверхность. Да и обувь у граждан ведь разная, не альпинистская, поэтому кто что может выдумывает, что было не скользко, типа наклеивать лейкопластырь или ещё что-нибудь на подошву, но это мышиная возня. Только щебеночка или мраморная крошка спасёт граждан от травм. На «спичках» не надо экономить. Здесь здоровье людей и безопасность движения автотранспорта на кону. Да и деньги-то на приобретение и доставку щебеночки или мраморной крошки не столь велики. А эффект будет просто впечатляющий!
Будулай Алмазов
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06 декабря в 16:33
То, что реагенты убивают обувь из натуральной кожи вообще в расчет не принимается.
Alkonowa1ow
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06 декабря в 17:36
Песчаной-солевая смесь остаялет на обуви белый налёт. То есть убивает обувь из натуральной кожи. Это в расчёт не принимается?
вера
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06 декабря в 17:57
будет грязь
Марина Пудовкина
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06 декабря в 21:39
Ну как "посыпают"? Накладывают всё это добро кучами и всё.
Злая Эллочка
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Сегодня в 15:04
Не хочу щебёнкой в лобовое.
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