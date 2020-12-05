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​Сургутянка победила в шоу «Поле чудес» // ВИДЕО

Полицейская из Югры приняла участие в шоу Первого канала

​Сургутянка победила в шоу «Поле чудес» // ВИДЕО
УМВД по Сургуту

Накануне, 4 декабря, в шоу Первого канала «Поле чудес» победила сургутянка Анастасия Коновалова. Девушка — специалист-эксперт отдела по работе с личным составом УМВД России по Сургуту. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

Девушка угадала слово «клозет» и стала победительницей. «Я рада, что поучаствовала в этой игре, — сказала Коновалова. — Я отказалась от супер-приза (супер-игры), и совсем не жалею. Спасибо большое за данные подарки! Всем удачи, участвуйте и побеждайте!»

Напомним, ранее мы сообщали, что югорчане уже боролись за призы в «Поле чудес». В прошлом году нефтеюганец Анатолий Сидоров со своей племянницей подарили ведущему Леониду Якубовичу музыкальный приз. А в 2017 году победителем новогоднего выпуска шоу стал художественный руководитель Нижневартовского центра национальных культур Роман Соловьев, который принимал участие в программе в образе Деда Мороза Ики Морозовича.


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05 декабря в 13:54, просмотров: 2837, комментариев: 0
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