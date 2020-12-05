Житель Сургута должен банку 2,5 млн рублей

В Сургуте местный житель судом отправлен на обязательные работы, так как не предпринимал ничего, чтобы вернуть 2,5 млн рублей банку.

«Югорчанин взял в свое время кредит в банке на создание и развитие бизнеса, но потерпел неудачи и расплачиваться по кредитам перестал, — сообщают приставы. — После выдачи направления должнику для постановки на учет в центр занятости населения, югорчанин не отреагировал на предупреждения и не предпринимал никаких действий к погашению задолженности».

В итоге мужчине придется отработать 200 часов, при этом долг возвращать все равно придется.