16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2529   EUR  90,2618  

Новости

Больше новостей
В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?
Комментировать
3
31 декабря должен быть выходным?
Комментировать
0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?
Комментировать
0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?
Комментировать
0
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира

Новое граффити подарил сургутянам «Леруа Мерлен»

В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира
vk.com/surgut_afisha

В Сургуте на проспекте Мира появился новый мурал #ясделалсамвсургуте. Об этом сообщает «Культпросвет | Афиша | Сургут».

«Леруа» заказал школе Сойка, команда Сергея Малахова реализовала, — пишет паблик. — 3D граффити на торце дома 26а на проспекте Мира. Граффити ещё в работе, оттого и нет логотипа. Но появится.Сургут — четвертый город, где реализован такой эскиз. Такие же балконы есть в Омске, Самаре и Набережных Челнах»

Напомним, ранее мы сообщали, что строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» откроется в Сургуте в этом месяце. Конкретное число до сих пор не определено.


нравится (4) не нравится (9)
05 декабря в 13:20, просмотров: 7397, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
06 декабря в 14:19
кркуто

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Солист «На-На» «сдал» сургутян, не надевающих маски на концерты 1618
  2. ​Сургутяне жалуются на агрессивных бродячих собак 1584
  3. В соцсетях сообщили о тройном ДТП в Нижневартовске, в котором погиб человек 1570
  4. ​Сургутского предпринимателя оштрафовали за попытку продать «карантинные» овощи 1311
  5. ​СНГ вошел в число лидеров экологического рейтинга WWF 1239
  6. ​Фальстарт: в России случайно запустили самый масштабный салют 1165
  7. Медведи, не впавшие в спячку, ходят у сургутских дач 604
  8. Пока вы смотрите 449
  9. ​За выходные на дорогах Югры погибли пять человек 323
  10. ​Только ли от жизни собачей? 291
  1. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 7397
  2. ​Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес» 6965
  3. Денис Синенко: «Коронавирус научил нас любить себя и обращать на себя внимание» 5176
  4. В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат 4747
  5. ​Налево нельзя: в Сургуте автомобилисты недовольны новым дорожным знаком 4319
  6. ​Мусор раздора: сургутские дачники пожаловались заместителю прокурора округа на АО «Югра-Экология» 4308
  7. ​В Югре запретили продавать горячительное в помещениях жилых домов 3923
  8. Давыд Глуховский: «Хейтеры все время обрушивают гнев на волонтеров, а я убежден, что добрым быть круто» 3677
  9. ​С 1 января в Югре проиндексируют девять мер соцподдержки 3637
  10. ​«Победа» обиделась на аэропорт Сургута из-за пьяного бортпроводника 3367
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34936
  2. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 20504
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 18766
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 17180
  5. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13836
  6. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 13217
  7. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 12926
  8. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 11103
  9. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10825
  10. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10693

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика