Новое граффити подарил сургутянам «Леруа Мерлен»

В Сургуте на проспекте Мира появился новый мурал #ясделалсамвсургуте. Об этом сообщает «Культпросвет | Афиша | Сургут».

«Леруа» заказал школе Сойка, команда Сергея Малахова реализовала, — пишет паблик. — 3D граффити на торце дома 26а на проспекте Мира. Граффити ещё в работе, оттого и нет логотипа. Но появится.Сургут — четвертый город, где реализован такой эскиз. Такие же балконы есть в Омске, Самаре и Набережных Челнах»

Напомним, ранее мы сообщали, что строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» откроется в Сургуте в этом месяце. Конкретное число до сих пор не определено.