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​Житель Сургута накачал несовершеннолетнюю тюменку наркотиками до комы

Сургутянин дал 16-летней девочке синтетику и героин

​Житель Сургута накачал несовершеннолетнюю тюменку наркотиками до комы
news.myseldon.com

В Тюмени под суд пойдет 21-летний житель Сургута, который накачал несовершеннолетнюю девушку наркотиками до комы.

Молодой человек летомэтогогода приехал в Тюмень. Утром 11 июля он с 16-летней сестрой друга приехал к двум знакомым. Сургутянин стал угощать всех наркотиками — их он употребляет с 12 лет. Парень склонил к этому и несовершеннолетнюю, которая сначала употребила синтетику, а потом еще и героин.

«Наступило тяжелое отправление, несовершеннолетняя впала в кому. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Злоумышленник спешно покинул квартиру. 23 июля он был задержан»,— сообщает прокуратура Тюменской области.

Наркоману грозит лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.


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Сегодня в 13:02, просмотров: 6, комментариев: 0
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