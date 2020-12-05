Сургутянин дал 16-летней девочке синтетику и героин

В Тюмени под суд пойдет 21-летний житель Сургута, который накачал несовершеннолетнюю девушку наркотиками до комы.

Молодой человек летомэтогогода приехал в Тюмень. Утром 11 июля он с 16-летней сестрой друга приехал к двум знакомым. Сургутянин стал угощать всех наркотиками — их он употребляет с 12 лет. Парень склонил к этому и несовершеннолетнюю, которая сначала употребила синтетику, а потом еще и героин.

«Наступило тяжелое отправление, несовершеннолетняя впала в кому. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Злоумышленник спешно покинул квартиру. 23 июля он был задержан»,— сообщает прокуратура Тюменской области.

Наркоману грозит лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.