Лесные животные напали на жителей Сургута, когда те пытались их покормить

В этом году в Сургутскую травматологию обратились три жителя Сургута, которых покусали лисы.

Как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС главный рабиолог медучреждения Дмитрий Толмачев, животные напали на мужчин, когда те пытались их покормить. Врач отметил, что все пострадавшие — вахтовики, признались, что до этого не раз прикармливали зверей, будучи на месторождении.

Для сравнения, в 2019 году в травматологию за прививками для профилактики бешенства обратились два человека, которых покусали рыжие лесные красавицы.